5 cosas que debes saber antes de ver “Ant-Man and The Wasp” (¡SIN SPOILERS!)

Algo que ha caracterizado a las películas de Marvel es su buen humor y la capacidad de generar diálogos curiosos y que logren ablandar las tramas y los giros que se producen en la historia. “Ant-Man and The Wasp” no falla en ese punto y, por el contrario, confirma su estatus como la película humorística de Marvel por excelencia.

Los diálogos de la cinta permiten risas a montones y, en algún momento, se ven enternecidos por la interacción entre Scott Lang y su hija, Cassie. Además, las situaciones tensas siempre llevan el sarcasmo necesario para que mantengas toda la atención en la pantalla y no pierdas detalle alguno, sin caer en los excesos.