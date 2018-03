7 cosas que debes hacer durante las vacaciones para verte y sentirte bien

Si vas a la playa, procura estar siempre cubriendo la piel de tus hijos con un buen bloqueador solar y retócalo cada 30 minutos. No olvides que la piel de los niños es muy sensible.

3

Bebés

En el caso de que tengas bebé, no lo expongas al sol, a no ser que sea en horas que los rayos están un poco débiles. NO se recomienda de entre 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y muy importante: la edad mínima para exposición solar en la playa es de 6 meses.