¡Boda de 3 días! ¿Te atreverías a intentarlo? Aquí te damos 5 recomendaciones para organizarla y no fallar en el intento

Uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer es el día de su boda. Después de haber estado planificando por meses y a veces hasta años, parece que el evento pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿por qué no alargamos el momento?, ¿por qué tu boda solo tiene que durar una noche?

Después del gran día, lo que más se escucha decir de los recién casados es que no han podido disfrutar como hubiesen querido y que ha durado poco tiempo. Tienen razón. ¿Cuántas veces hemos deseado que los mejores momentos de nuestra vida no acabaran nunca? Para esto, hay una nueva tendencia en el mundo nupcial: las bodas de fin de semana. Esto nace con la idea de poder disfrutar sin apuros, descansar y compartir con las personas más cercanas durante tres días.



Una boda de fin de semana o “wedding weekend”, como es conocida en inglés, pretende crear un espacio de armonía y felicidad en torno al evento, además es una estupenda opción para quienes desean hacer algo diferente. Si se desea salir de la ciudad y albergar amigos o familiares que vienen de otros lugares del mundo, armar un plan como este te permitirá disfrutar. Es como un retiro nupcial que recordarás toda la vida.



Aunque una boda de fin de semana suena de ensueño, implica más organización, pero no lo pienses más, organízate y verás como todo lo que desees será posible. Aquí te brindamos cinco recomendaciones para lograr una organización soñada.