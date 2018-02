Cinco canciones que demuestran la renovación de Franz Ferdinand [+VIDEOS]

Franz Ferdinand se aventura con los sintetizadores. Foto de Efe

Si te gustó “Take Me Out” te encantará “Lazy Boy”, una canción que forma parte de “Always Ascending”, el quinto álbum de estudio de Franz Ferdinand. La banda escocesa de indie rock, conformado por el vocalista Alex Kapranos, el bajista Bob Hardy y el baterista Paul Thomson, regresan haciendo mucho ruido luego que pasaran cinco años desde su último disco “Right Thoughts, Right Words, Right Action”.

El disco viene marcado por la incursión de sintetizadores, un elemento que confesaron les sirvió -incluso- para realizar sus composiciones. Además, en algunas de sus canciones (en “Lazy Boy” para ser específico) el guitarrista coquetea con la guitarra e incluye pequeños solos y en otras (en “Huck and Jim”) el baterista juega con los tiempos de las canciones.

Para crear “Always Ascending” Franz Ferdinand contó con una alineación diferente, ya que entró Dino Bardot, Julian Corrie y Philippe Zda, pero perdieron a Nick McCarthy (guitarra rítmica) pues decidió tomarse un descanso de la banda en 2015. Eso, principalmente, es lo que le ha dado un nuevo giro a la banda y marca una nueva era en su propuesta musical.

“Es un tipo muy emocional, muy humano, y sus producciones también lo son. Todo lo que hace suena muy poderoso, porque es capaz de hacerte sentir que tu corazón se rompe en mil pedazos y a la vez elevarte. Eso es lo que estábamos intentando conseguir con nuestra música”, comentó Kapranos sobre el talento de Philippe Zda en los sintetizadores.

En las nuevas canciones hay una especie de futurismos y naturalidad. Sin duda, la agrupación demuestra una auténtica renovación musical, una exploración de otras técnicas y una clara unidad (ninguna canción se sale fuera de su concepto). Los escoceses le hacen honor al nombre del disco, ya que demuestran que durante estos cinco años fuera de los estudios recorrieron un gran camino.

La banda ha anunciado, a través de su página web, que realizará una gira promocional en varias partes del mundo. El primer concierto de la gira comenzará mañana en Galway, Irlanda; luego visitará el Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Austria, República Checa, Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania y finalizará el 15 de julio en Francia.

Para que conozcas más sobre la producción, a continuación te compartimos cinco de sus canciones.