Cinco cosas que no sabías de la Reina Letizia

Fue tan grande y tan inesperado el “rifirrafe” (me ataca de risa esta palabra que usaron muchos medios españoles para describir el Letiziagate) entre las reinas de España, la actual y la anterior, que la casa real organizó este fin de semana, una photo op en la que están todos (incluidas las niñas Leonor y Sofía) “súper felices y amigables” visitando al recién operado Juan Carlos I, rey emérito, y esposo, suegro y abuelo, respectivamente, de las contrincantes en el duelo de manotazos que atestiguó el mundo entero la semana pasada. Aparentemente, la idea es mostrar a los ojos de todos que la vida sigue adelante y que tan felices y armoniosos son.

Por lo pronto, ha servido para aplacar las especulaciones sobre un inminente divorcio de Letizia y Felipe, pero lo que no han podido ocultar es que la reina actual tiene un carácter bastante fiero y que ha logrado —hasta ahora— mostrar una cara que no corresponde con quien es en la vida real. Aquí, algunas cosillas que no sabías sobre Letizia Ortiz Rocasolano, reina de España.