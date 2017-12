Sienna Rose Diana Miller nació el 28 de diciembre de 1981, por lo que este día está llegando a los 36 años. Nominada a un Globo de Oro por su papel en la película para televisión "The Girl". Además ha participado en otros 34 proyectos y está involucrada en tres más, uno de los cuales verá la luz en 2018 y que lleva por nombre "The Catcher Was a Spy".

Como hoy apagará las velitas de su pastel, decidimos recopilar cinco datos sobre ella, para que la conozcan mejor: