Cinco datos sobre el actor Matthew Goode

Matthew Goode en la cinta "Año bisiesto", donde compartió escenas con Amy Adams.

Matthew Goode nació en Inglaterra el 3 de abril de 1978, por lo que hoy el actor está llegando a los 40 años. Goode ha participado en 40 proyectos en su carrera -entre ellos, la serie "The crown" y la película "The Imitation Game"- y está inmerso actualmente en otros tres: la serie "A Discovery of Witches" y la miniserie "Ordeal by Innocence", que verán la luz este año, así como la cinta "Official Secrets", que todavía no tiene fecha de estreno. Aquí cinco datos más para conocer a Goode.