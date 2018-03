Cinco mujeres que han cambiado la historia de la música [+Videos]

2

Probablemente recuerdes la canción “Don't Speak” de la banda estadounidense No Doubt, esa voz dulce y seductora es la de Gwen Stefani. Con una voz potente y una carrera de 32 años, Stefani ha hecho lo que ha querido: lanzó tres discos con No Doubt y el año pasado publicó su primer álbum como solista, titulado “: You Make It Feel Like Christmas”. Además, ha ganado un Grammy, un American Music Awards, un Billboard Music Awards, entre otros.