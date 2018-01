Cinco olvidados en las nominaciones al Óscar

Cuando se anunciaron los nominados al Óscar hubo algunas sorpresas, como la nominación de "Get out" a mejor película o la nominación de "Logan" a mejor guion adaptado -convirtiéndose así en la primera película de superhéroes en lograrlo-. También hubo aspectos que, de antemano, se daban por hecho, como que "The shape of water" competiría en las principales categorías.

Pero también hubo algunos que quedaron olvidados -o fueron vetados-. Aquí te presentamos a cinco de ellos: