Cinco películas en las que ha brillado Gary Oldman [+Videos]

Gary Oldman obtuvo este año su primer Óscar. Foto de Ap

Al actor estadounidense la vejez lo trata con respeto y le reconoce el trabajo que ha desempeñado dentro del mundo de la actuación, durante sus 35 años de trayectoria. Una prueba de ello es que a sus 59 años, uno menos que los que celebra este día, obtuvo el Oscar como mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en la película “Las horas más oscuras”.

Oldman nació el 21 de marzo de 1958 en New Cross, un distrito de Londres (Inglaterra), dentro de una familia humilde (su padre los abandonó cuando él tenía siete años). Desde muy temprano demostró tener destreza para tocar el piano, cantar y actuar: sin embargo, la Real Academia de Arte Dramático no lo admitió dentro de ella. Pero eso no le impidió sumergirse dentro de la industria del cine y en 1983 obtuvo su primer papel como actor (debutó en la cinta "Remembrance”).

Desde entonces ha participado en más de 60 películas, aparecido en 12 series de televisión y ganado los premios más importantes para un actor: Globos de Oros, BAFTA, Óscar, Sindicato de Actores, Crítica Cinematográfica, entre otros. Este día el estadounidense cumple 60 años, por ello, te recomendamos cinco películas en las que ha brillado.