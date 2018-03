Cinco proyectos musicales que deberías estar escuchando

4

Esta agrupación brtiánica está conformada por el vocalista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher, y te invitan a disfrutar de una propuesta cargada de hard rock y garage rock que no podrás resistir. Nacidos en 2013, los británicos han lanzado dos discos: “Royal Blood” (2004) y “How Did We Get So Dark?” (2017). Algunas de las canciones de ellos que no puedes dejar de escuchar son: “Figure it Out”, “Lights Out”, “Hole In Your Heart” y “”How Did We Get So Dark”.