¿Cómo sería vivir en Qatar? Estas son algunas diferencias entre El Salvador o EUA y el país catarí

2

Una de las primeras diferencias está en la religión y el sistema de creencias entre Catar y los países occidentales. Por decreto legal, el Islam es la religión oficial de la nación catarí y es la que promulga el 77.5% de la población, aproximadamente.

Algunas regiones de Catar son conocidas por no permitir el uso de la Biblia o de la predicación de cualquier otro sistema de creencias religiosas diferentes al Islam, no obstante, en 2008, el gobierno catarí aprobó una apertura a ciertos grupos para celebrar misas o servicios cristianos, aunque no es una constante en todo el territorio.