Contra todos los pronósticos

Chorlito Nivoso (Charadrius nivosus)

Era el 21 de octubre de 2020, estábamos en búsqueda de aves playeras cuando de repente observé una pequeña ave con anillos de colores. Les dije a mis compañeros que teníamos que sacarle una foto. ¿Adónde? me preguntaban. ¡Ahí! La verdad que costó unos 5 minutos para que lo lograran ver. Siendo un ave de apenas 15 centímetros, en un playón de arena intermareal con muchas otras aves alrededor, era todo un reto lograrlo. Pero finalmente Javier logró sacarle una foto. Teníamos frente a nosotros un Chorlito Nivoso anillado. Les expliqué lo que los anillos significaban y de cómo teníamos que averiguar de dónde provenía.

Los Chorlitos Nivosos son una especie en peligro por diversos factores. Cuando ellos eclosionan y comienzan su vida fuera del cascarón, miden el tamaño de un dedo pulgar humano. Los científicos usualmente esperan algunas semanas antes de poder colocar los anillos y a pesar de que pareciera que esto es un riesgo, en realidad les proporciona información valiosa para la conservación de la especie. Datos sobre crecimiento, peso, edad, movimientos migratorios y otros pueden ser obtenidos a través de ese proceso, ya que sería el equivalente a darle un nombre humano a cada uno de ellos y así poder darle seguimiento durante toda su vida, cada vez que los científicos u observadores lo encuentren.

Al poner atención a los colores de los anillos en la foto, me pareció que la misma me era muy familiar. En efecto, al llegar a casa y comparar las fotos, me di cuenta que ya lo había visto antes. En la misma playa y en compañía de un turista estadounidense, lo vimos el 10 de noviembre de 2019. En esa primera ocasión no indagamos nada acerca de él, pero esta vez sería diferente. Por la combinación de colores de los anillos, se les nombra comenzando con la pata izquierda y siguiendo con la derecha. Es decir, nuestro Chorlito Nivoso tiene por nombre Rojo - Blanco - Metal - Izquierda y Naranja - Azul - Derecha y para efectos de abreviarlo, RBMI/NAD.

A través de algunos amigos me puse en contacto con Juanita Fonseca, especialista de la especie en México, a quien envié las fotos y el siguiente día nos tenía información de nuestro ejemplar. RBMI/NAD nació en 2017 en el humedal de Totolcingo, en el estado de Puebla, unos veinte días después la anillaron y analizaron, estableciendo que era hembra. Por tres años no supieron nada de ella, hasta nuestro avistamiento. En resumen, cuando nosotros la vimos por segunda vez ya había sobrevivido tres años y, por lo tanto, había realizado su viaje migratorio cuatro veces, o sea, por lo menos había recorrido un total de 8,000 kilómetros.

De acuerdo a la lista roja de la Unidad Internacional de Conservación Natural, la población mundial de los Chorlitos Nivosos es de aproximadamente 25,000 individuos y su población está en declive debido a que los territorios de anidación costeros están siendo convertidos en resorts, mientras sus territorios de invernación en Centroamérica están desprotegidos. Así que contra todos los pronósticos, yo había observado no solo una, sino dos veces a RBMI/NAD. ¿Cuál era la probabilidad de aquello? Muy bajas de seguro. Ha pasado ya un poco más de un año y aunque fui en búsqueda de ella no la encontré. Sin embargo, encontré otros de sus especie también anillados. Es enero y muy probablemente esté en alguna playa de Centroamérica sobreviviendo el invierno. En unos meses emprenderá su viaje de 1,000 kilómetros a la laguna que la vio nacer para criar a sus polluelos y allá por noviembre emprender de nuevo su viaje al sur.

Alcatraz de Nazca (Sula granti)

Pardela del Pacífico (Ardenna pacífica)

Gaviota Reidora (Leucophaeus atricilla)

Paíño menor (Oceanodroma microsoma)

Pardela de Galápagos (Puffinus subalaris)

Chorlito Nivoso (Charadrius nivosus)

Gaviotín Patinegro (Thalasseus sandvicensis)

y Gaviotín Embridado (Onychoprion anaethetus)

Gaviotín Ártico (Sterna paradisaea)

Fragata Magnífica (Fregata magnificens) Macho

Punta Remedios Playa Los Cóbanos Una de las zonas con mayor diversidad en el municipio de Acajutla, en Sonsonate.