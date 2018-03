Cuatro reglas para cuidar tus tacones

Antes de conocer estos tips, te contamos que hay una regla de oro muy importante -muy pocas lo hacen- pero es necesario que no los uses por más de dos días seguidos. ¿Por qué? además de evitar parecer un retrato, también te va a servir para que tu par de tacones no pierdan su forma o se deterioren más rápido.

Debes saber que caminar de forma inapropiada puede dañarlos. Si piensas utilizar tacones en tu día a día, tienes aprende a caminar con ellos, jamás se te ocurra andar en zig zag por la calle. Ahora sí, ya estás lista para cumplir con las siguientes reglas.