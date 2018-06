¿De mentiras o de verdad? 5 señales para saber si estás saliendo con un hombre honesto

5

Otros gestos que delatan es que empieza a mover las piernas, simular estar bostezando, contrae los hombros, suda, se sonroja.

Al final, solo tú puedes tolerar si continúas o no con alguien que sientes que no es sincero contigo. La psicóloga recomienda que no confíes en alguien que no está tranquilo y no te mira a los ojos mientras te habla. “Los ojos son el espejo de alma”, y evitando mirar directamente a los ojos definitivamente esconde la verdad o no está siendo sincero.