"El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story", la serie que te mantendrá en vilo seas o no amante de la moda

La historia forma parte de la segunda temporada de la franquicia American Crime Story del canal FX, que comenzó con The People vs O. J. Simpson ,basada en el famoso juicio por asesinato en contra del ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson.

Inspiración

La nueva entrega de "American Crime Story" se inspira en el crimen del diseñador de modas Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan. Para ello se tomó como referencia el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the US History de Maureen Orth.