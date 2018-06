"El precio de la historia": 10 secretos del reality show más visto de History

9

Tres de los personajes principales tienen apodos, aunque en algunos episodios, Rick Harrison fue apodado 'The Spotter' y Richard Harrison, 'The Appraiser' esos sobrenombres no se quedaron en la mente de los espectadores.

Sin embargo, otros empleados que aparecen regularmente en "El precio de la historia" también tienen apodos, por ejemplo, 'Fat Back' es el mecánico de la tienda y 'Audie' es un hombre hispano de barba y mediana edad.