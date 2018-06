Revistas Pareja

¿Enamorada de un papá soltero? 7 aspectos que no debes pasar por alto

Como ya has comprobado, en el corazón no se manda. Así que si fuiste flechada y estás enamorada de un papá soltero, más te vale tener claro todo lo que eso implica. No lo descartes a la primera, puede traer un aprendizaje único a tu vida.