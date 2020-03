Estado de Excepción por coronavirus: ¿qué puedo y no puedo hacer bajo esta medida en El Salvador?

4

La iniciativa exponer que, bajo ninguna circunstancia, se puede restringir el ingreso de salvadoreños al territorio. El único requisito que los salvadoreños que vienen del exterior deben cumplir es pasar el periodo de 30 días de cuarentena para luego retornar a sus hogares.

La Ley aclara que esta medida abarca a los diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en El Salvador y sus familiares.

"Así mismo, no se restringe la libertad de expresión, libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, ni autoriza la interferencia o intervención de las telecomunicaciones, así como ningún otro derecho o libertad fundamental no contemplado en las presentes disposiciones, ni otras categorías establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos no relacionadas con la atención y control de la pandemia por COVID-19", zanja el documento.