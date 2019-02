Esto deben saber los padres si tienen hijos que quieren hacerse un tatuaje (o ya se lo hicieron)

7

Foto LPG / Archivo

El abogado Víctor Manuel Iraheta explicó que no hay nada regulado en las leyes sobre la realización de tatuajes a jóvenes. A diferencia de regulaciones que sí impiden la venta de alcohol o cigarros a menores de edad, un estudio de tatuajes no tiene prohibiciones. "Es un contrato de servicios que la ley no prohíbe, no hay acción legal posible", contó el experto en leyes al consultársele las medidas que podrían tomar unos padres en desacuerdo con lo hecho por un hijo.