Esto es lo más importante ocurrido este jueves 23 de abril: Parece que la cuarentena en El Salvador no acabará pronto

El ministro de Salud, Francisco Alabi, debía presentarse este jueves 23 de abril, a las 10:30 de la mañana, a la Fiscalía General de la República para explicar a los fiscales de la Unidad de Intereses del Estado las razones sanitarias por las cuales se impuso, el pasado viernes y sábado, un “cerco sanitario” en el municipio de la Libertad, conocido como Puerto de La Libertad.

Sin embargo, Alabi no se presentó a la comparecencia por lo que la institución informó que levantaría un acta por su ausencia y se programaría su cita para una nueva fecha, que aún no ha sido confirmada. El ministro no ha ofrecido ninguna explicación al respecto hasta el momento.

La medida fue ampliamente criticada y algunos abogados incluso dijeron que se trataba de un toque de queda disfrazado. La fiscalía inició una investigación al respecto y, debido a ello, citó al Alabi.