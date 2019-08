Estos fármacos y alimentos podrían afectar la salud de su perro

1

Popularmente se cree que no existen ningún problema con dar huesos a los perros, pero no es cierto. Los huesos de pollo pueden astillar y causar perforaciones graves en el tracto digestivo del animal. La compañía de alimentos para perros Royal Canin agregan "otros (huesos) más grandes, como los de vaca, normalmente no se astillan pero también son peligrosos, ya que el perro los roe y ese material óseo se une al contenido digestivo dando lugar a unas heces muy duras tanto que provocan estreñimiento, a veces tan grave que causan obstrucción intestinal". En ambos casos es necesaria la intervención quirúrgica.