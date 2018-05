¿Ganas más que tu pareja? ¿Discutes constantemente por eso? 7 claves para que esta circunstancia no interfiera en tu relación

Si bien el dinero no lo es todo en una relación, es un aspecto que como pareja se debe tratar y conversar para que no se convierta en un tema de discusión. Cuando la mujer gana más que el hombre, además de ser un indicativo de independencia económica para ella, para él podría ser un motivo para sentirse “menos’’. Aunque el tema del dinero no siempre es fácil de tratar, te mostramos cómo puedes abordar esta temática con tu pareja para que ambos se sientan cómodos con su rol y aporte económico en la relación. El especialista en sexología y terapia de pareja Romeo Gustavo Cuéllar recomienda que para manejar adecuadamente este tema en pareja es necesario tomar en cuenta los siguientes siete aspectos: