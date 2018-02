Kendrick Lamar dispara rimas para "Black Panther" [+Canciones]

Imágenes de la película.

Mañana se estrena en el país “Black Panther” una cinta del Universo Marvel que será protagonizada por Chadwick Boseman y está bajo la dirección de Ryan Coogler.

La cinta cuenta con el 98% del elenco afroamericano y bajo todo pronóstico, representa un empoderamiento de esa cultura llevado a la pantalla grande. Dentro del elenco participan: Andy Serkis, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Angela Bassett, Letitia Wright, John Kani, entre otros.

La película ha llamado la atención de los cinéfilos por muchos aspectos: la historia original, efectos especiales, el elenco de actores afroamericanos, la banda sonara, entre otros. Para hacer esta última, los productores de la cinta contrataron al exitoso rapero Kendrick Lamar, quien dejó como resultado el disco “Black Panther The Album Music From And Inspired”. La producción está compuesta por 14 canciones y cuenta con la colaboración también de SZA, Khalid, Vince Staples, Jorja Smith, Future, Travis Scott, The Weeknd, entre otros.

Para que conozcas más sobre “Black Panther The Album Music From And Inspired”, a continuación te compartimos cinco canciones.