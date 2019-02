La importante cláusula de indisputabilidad y otros 8 datos sobre los seguros en El Salvador

3

Se debe tener un cuidado especial con los términos de contrato a los que las aseguradoras podrían ampararse para no pagar. "Por eso se debe tener claro a qué se tiene derecho y a qué no", insiste Salmerón. "Se debe ver bien la cláusula de restricciones del seguro que adquiere". Ella lamenta que en El Salvador se dan muchos casos en que las personas no han leído completo el contrato.