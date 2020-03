“La incertidumbre casi se vuelve ansiedad porque soy insulinodependiente y discapacitado”: relatos de salvadoreños en medio de la emergencia por coronavirus

5

Rafael García es un salvadoreño originario de Ahuachapán que está radicado en Guatemala, donde esta semana se decretó suspensión de labores tanto en instituciones públicas como privadas y del transporte público.

"Aquí en Guatemala no hay transporte (trasmetro) público. Las personas están abarrotando los supermercados. Las personas están preparándose con comida", cuenta.

García labora en el sector informal y no le ha ido bien. "Yo trabajo en ventas en la terminal zona 4 y ayer no se vendió, solo un fardo de chicles Trident vendí nada más y me dijo mi jefe que ya no fuera, las calles están desoladas", lamenta.

"Hoy estoy en casa con mi familia. Mis hijos ya no se presentaron a trabajar esta semana", agrega.