Las noticias más importantes de este domingo 24 de mayo: sepultan bajo sospechas de covid-19 a empleado del ISSS

Sara trabaja como agente destacada en la delegación de San Salvador, ubicada en la colonia Monserrat de la capital. Ella, junto a otras compañeras, ha optado por quedarse en la delegación policial para no regresar a su casa, pues desde hace 14 días asegura tener síntomas muy parecidos a los de la pandemia covid-19, por lo que teme contagiar a su familia en caso de estar positiva.

Ella es madre y esposa, también hija. También teme revelar su identidad porque en la delegación policial les han ordenado no contar que aún no les hacen la prueba. Sara es una de las 128 policías que les debían realizar la prueba covid-19 el miércoles pasado, la solicitud de los test surgió de un jefe policial después de que 12 agentes fueran a la unidad de salud de Montserrat a solicitar ser examinados.

"Tengo síntomas: he perdido el olfato, también el gusto y tengo calenturas que van y vienen. Mientras tanto, sigo trabajando en los retenes de la PNC que verifican que la gente no salga de su casa en esta cuarentena domiciliaria", relata la policía, quien tiene un niño pequeño al que no ve desde hace más de dos meses, se alejó por temor a contagiarlo.

