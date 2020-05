Las noticias más importantes de este lunes 25 de mayo: Gobierno y Asamblea discuten ley de emergencia y cuarentena

4

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, urgió hoy a la Asamblea agilizar autorizaciones para concretar los créditos que ya se han aprobado, de no hacerlo, peligran algunos pagos que corresponden a junio.

"La Asamblea tiene que tener claro que en junio, sino hay recursos, El Salvador entrará en crisis, no se pagarán salarios, no se pagarán veteranos, no habrá dinero para atender la pandemia”, dijo Fuentes en una entrevista matutina en la Radio 102.9.

En el caso de los salarios, Fuentes dijo que se priorizarían las instituciones que trabajan directamente en la emergencia del covid-19.

