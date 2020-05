Las noticias más importantes del 19 de mayo: pandemia agudiza pugna entre poderes de Estado

2

El equipo jurídico de la presidencia de la República brindó una conferencia de prensa para sentar la postura del gobierno respecto a la nueva ley aprobada por la Asamblea

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, expresó que hay diputados que buscan que el país colapse y que el gobierno falle en su respuesta a la pandemia de covid-19. También dijo que serán respetuosos de la división de poderes de Estado y que, como gobierno, están dispuestos a seguir conversando con la empresa privada.

Sin embargo, reiteró lo que ya había dicho el presidente Nayib Bukele: la ley será vetada por el Ejecutivo.

Además, insistieron en establecer una ley de emergencia. Debido a que la Sala de lo Constitucional dejó sin validez el Decreto Ejecutivo No 18 sobre la Ley de Emergencia Nacional, anunciado el pasado fin de semana por el presidente, el secretario jurídico, Conan Castro, anunció la emisión de un nuevo Decreto Ejecutivo (No 19), el cual deroga el anterior (el número 18). No especificó cuándo estará vigente.

