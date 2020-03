Las noticias más importantes del lunes 30 de marzo: CENADE a nivel nacional fueron cerrados por aglomeraciones de personas

4

El Departamento de Estado de los Estados Unidos busca alentar a los trabajadores de la salud para trabajar o participar en "un programa de intercambio, particularmente aquellos que trabajan para tratar o mitigar los efectos de COVID-19, que se comuniquen con la embajada o consulado más cercano para solicitar una cita”.

El Departamento dijo en un comunicado que hay disponibles visas de trabajo de tipo H y J, empleadas para profesionales médicos en medio de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos.

Los trabajadores de salud que ya están en Estados Unidos con la visa J-1 en un programa de intercambio como residentes médicos pueden optar por extender su permanencia y consultar en Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

El tiempo de salida de Estados Unidos puede ser consultado, además, en: Official Site for Travelers Visiting the United States: Apply for or Retrieve Form I-94, Request Travel History and Check Travel Compliance.

