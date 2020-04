Las noticias más importantes del lunes 6 de abril: cuatro fallecidos por covid-19 en El Salvador

2

Las enfermeras del Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron este lunes que no se les ha proporcionado equipos de protección adecuados para atender a los pacientes contagiados con covid-19 que ya están atendiendo.

"Ya estamos recibiendo pacientes covid-19 positivo. Estamos dispuestas a trabajar, queremos dejarle claro a la población salvadoreña que nosotros estamos en toda la disponibilidad de trabajar, queremos ayudar al presidente Bukele a que esta pandemia se reduzca en el grado mayor posible; sin embargo, queremos denunciar que la dirección local del hospital, la jefa general de enfermeras, no está acatando la orden del presidente al darnos los equipos de protección personal, estamos trabajando bajo una desorganización total, no tenemos claros nuestros horarios, las jornadas se están alargando, no nos están dejando la suficiente gente en supervisión para que nos ayude en el monitoreo de cambio de traje y otras cosas que se están dando", dijo Ana Campos, quien trabaja como enfermera auxiliar del hospital.

