Las noticias más importantes del martes 21 de abril: Presidente veta decreto que permitiría a desempleados por cuarentena ser atendidos en ISSS

El Alcalde de San Miguel, Miguel Pereira anunció este martes (21.04.2020) un pliego de medidas sanitarias que ya se han comenzado a implementar para contener la propagación de la covid-19 en el municipio.

Pereira consideró que estas disposiciones son para "salvar vidas" y no mecanismos para enterrar a la gente, aunque aclaró que eso no significa que no estén preparados en caso de que les toque que sepultar a fallecidos por la enfermedad del coronavirus.

"Enseñarle una fosa a la población los afectaría anímicamente, es mejor enseñarle el gran trabajo que realizamos por salvarle su vida", apuntó el alcalde migueleño.

