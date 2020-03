Las noticias más importantes del miércoles 18 de marzo: gobierno salvadoreño da a conocer medidas económicas ante emergencia por COVID-19

2

El siguiente texto es la historia de un salvadoreño en España, un país que contabiliza ya 598 fallecidos por la pandemia hasta este miércoles.

Omito mi nombre pero les voy a contar como se vive la pandemia del coronavirus en la primera fila en uno de los países más afectados del mundo.

Soy médico, pediatra, trabajo en un centro de atención primaria (similar a una unidad de salud) y en un hospital comarcal en Barcelona.

Desde el fin de semana estamos en estado de alarma, se ha prohibido toda la actividad no esencial y se ha parado al país. A mí me ha tocado vivir en primera línea esta crisis como ya viví la de la influenza H1N1 del 2009, sin embargo, mucha gente no está concientizada sobre la gravedad de la situación. El gobierno y el ministerio de sanidad pecaron de soberbia y se creyeron el cuento que tenían uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

