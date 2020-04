Las noticias más importantes del miércoles 22 de abril: FGR reitera que toques de queda son ilegales

1

Ni el presidente de la República Nayib Bukele ni los alcaldes están en la capacidad legal de imponer toques de queda, una medida que ha sido planteada por las autoridades y que, hecho, estaba plasmada en el nuevo decreto de estado de excepción presentado la semana pasada por el Ejecutivo, y que fue rechazado por la Asamblea Legislativa.

Así lo reiteró este miércoles el fiscal general Raúl Melara, al tiempo que advirtió que la institución a su cargo no lo permitirá una medida como esa. "Eso no es constitucional, no es legal, y lo advertimos desde un inicio", dijo durante la entrevista de esta mañana en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"Lo único que puede hacerse es realizar toques de queda bajo un régimen de excepción que, hoy por hoy, no lo tenemos. Eso solo puede ser autorizado por la Asamblea Legislativa", aclaró.

Asimismo, el fiscal informó que el ministro de Defensa, Francis Merino, y el ministro de Salud, Francisco Alabi, están citados a la fiscalía para explicar los detalles del cordón sanitario que se instaló días atrás en el Puerto de La Libertad. La institución se ha dado a la tarea de investigar el cerco ordenado por el presidente Bukele el pasado fin de semana, el cual fue señalado por algunos abogados como un toque de queda disfrazado.