Las noticias más importantes del sábado 14 de marzo: declaran Estado de Emergencia Nacional en El Salvador

Nueve días han pasado desde que se conoció que Ronaldinho había sido detenido por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso. Bromas aparte, la justicia de aquel país lo encontró culpable y lo encerró en una cárcel local. Junto a su hermano, el ex jugador del Barcelona busca demostrar su inocencia para salir de esa situación. No obstante, la sonrisa no la negocia: juega y deslumbra con su clase a los reos en partidos en el penal.

La Fiscalía paraguaya ordenó la detención de Ronaldinho Gaúcho por presuntamente haber ingresado a Asunción con un “documento adulterado”. Agentes fiscales y de la Policía Nacional allanaron la habitación del hotel donde se alojan el exfutbolista y su hermano, donde Ronaldinho tenía previsto presentar el jueves 06 de marzo un programa de atención sanitaria gratuita para menores.

Ese fue el inicio de un periplo que ‘Dinho’ nunca quiso recorrer. Lo último que se pudo conocer fue la confirmación del Tribunal en Paraguay que ratificó su permanencia en la cárcel.

Un tribunal de apelación ratificó este viernes que el ex astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, deberá seguir en prisión en un cuartel policial de Asunción por utilizar pasaporte paraguayo adulterado.