Las noticias más importantes del viernes 13 de marzo: Alerta roja en El Salvador; piden Estado de Excepción y suspender garantías constitucionales

Dino Safie, la voz líder del grupo musical católico Totus Tuus, es uno de los cientos de salvadoreños que se encuentran en el centro de cuarentena habilitado en el municipio de Jiquilisco, del Usulután, y desde el jueves comenzó a relatar desde en su cuenta de Instagram la situación que están pasando en el lugar. Él ingresó desde Guatemala.

Safie comenzó su historia contando que la Policía los escoltó hasta el lugar en la noche del jueves pero los agentes no sabían dónde quedaba el centro y anduvieron dando “vueltas y vueltas” antes de dar con su ubicación.

“Cuando llegamos nadie daba indicaciones”, dijo. Contó que les dijeron que no había comida porque no era hora de comer, pese a que los habían tenido detenidos desde las 4:00 de la tarde. En el lugar se encontró con un grupo de once ancianos que recientemente tuvieron una operación quirúrgica.