Las noticias más importantes del viernes 17 de abril: pescadores denuncian agresiones de militares

1

Dos pescadores de la zona costera de Conchagua, en La Unión, denunciaron que recientemente, en medio de la emergencia por la pandemia de covid-19, fueron golpeados y amenazados por miembros de la Fuerza Naval destacados en el puesto del cantón Playas Negras, siempre en el referido municipio.

La primera agresión se registró el pasado 6 de abril, cuando uno de los pescadores se presentó al local donde se encuentran los navales, para reportar su salida al mar, pues desde que inició la emergencia han recibido instrucciones de parte de los marines que deben reportarse cuando salen a sus faenas y cuando regresan.

"Fue el teniente Trejos el que me golpeó en las piernas, me arrodilló y me golpeó en la cabeza y la espalda, y sino hubiese sido por un primo que llegó, no sé que hubiera pasado, porque después de eso me amenazó y me dijo que me iba arrepentir. Después me dijo: alistate $300 y allí que muera, osea quería que le diera dinero para dejarme ir", relató el pescador.

Lea la nota completa en: