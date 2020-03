Las noticias más importantes del viernes 27 de marzo: gobierno insiste en que no se restringirá salidas a farmacias, mercados y supermercados

En el sexto día de cuarentena domiciliar decretada por el gobierno de El Salvador, estas son las noticias más importantes del viernes 27 de marzo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que no se restringirán las compras en mercados, supermercados y farmacias, y que no se decretará ley seca. Hizo el llamado a no informarse con datos dudosos.

En otras noticias, un decreto sobre el pago de salarios a los empleados que se encuentran en cuarentena ha puesto en conflicto al Ejecutivo y Legislativo. Gobierno dice que deben ser las empresas las que paguen, diputados habían aprobado que sea el ISSS, pero dejaron sin efecto ese decreto.

