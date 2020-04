Las noticias más relevantes del último día de abril: Bukele arremete contra salvadoreños que violan la cuarentena

4

"El día que termine la cuarentena, al día siguiente abrimos (las empresas) con protocolos correspondientes". Con esta frase, el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, anunció que el comercio y la industria no continuará inactiva más allá del 16 de mayo, fecha en que termina la segunda prórroga de la cuarentena obligatoria.

Cardenal ha dicho que la reactivación de la economía será gradual, no al 100%, pero que no puede seguir preguntándose quiénes pueden abrir y quiénes no, y tampoco pueden esperar 15 días más.

El empresario aseguró que hay un acuerdo con el gobierno de que, “si ya se ve la luz al final del túnel, si vemos que esto ya va acabar”, la situación de cuarentena finalizará para el sector productivo.

