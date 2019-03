Las ocho ocasiones en que Donald Trump ha ofendido o criticado a El Salvador

1

Mientras se discutía con políticos estadounidenses sobre beneficios migratorios como la lotería de visas y el TPS, Donald Trump exclamó: "Why are we having all these people from shithole countries come here?" (“¿Por qué está viniendo aquí toda esa gente de esos países de mierda?”).

En esa ocasión, El Salvador envió una carta de protesta a la Casa Blanca. Trump tenía poco menos de un año en la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo y el mayor receptor de los migrantes

salvadoreños que buscan trabajos o huir de la violencia.