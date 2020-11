Leonardo DiCaprio cumple años este 11 de noviembre. Aquí, un repaso por casi tres décadas de actuaciones memorables

Leonardo Wilhelm DiCaprio, nació en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre de 1974 y, desde muy pequeño, empezó a dar pasos de gigante en la industria cinematográfica.

El también productor, guionista y ambientalista estadounidense empezó su carrera interpretando a Josh en Critters 3, You What They Eat, de la directora Kristine Peterson, con tan solo 17 años, en 1991.

Dos años más tarde consiguió su segundo papel, siendo elegido por Robert De Niro para interpretar a Tobias en This Boy’s Life, ganando el premio de Actor Revelación por la Chicago Film Critics Association.

Ese mismo año (1993), luego de obtener su primer reconocimiento, interpretó a Arnie Grape en What’s Eating Gilbert Grape?, un adolescente con discapacidad mental. Esta interpretación de DiCaprio fue la que lo catapultó a la fama obteniendo nominaciones al Globo de Oro y a los Premios Óscar como mejor actor de reparto, con tan solo 19 años.

En 1996 volvió a ser galardonado por su papel en Romeo y Julieta, interpretando a Romeo Montesco. Obtuvo el Premio Blockbuster Entertainment por Actor Favorito en la categoría de Romance y el Oso de Plata por Mejor Actor, además estuvo nominado en los MTV Movie Awards por Mejor Dúo en Pantalla, compartido con Claire Danes.

En 1997 llegó, quizá, la película por la que más se le recuerda en su brillante carrera, Titanic, de James Cameron, una de las películas más exitosas de la historia del cine. Por su papel como Jack Dawson obtuvo el Premio Blockbuster Entertainment por Actor Favorito en la categoría de Drama, ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en la misma categoría; pero su brillante actuación no fue lo suficiente para La Academia, al no ser nominado para los Premios Óscar.

Este es uno de los temas más tocados en la carrera de ‘Leo’, lo difícil que se le hizo conseguir ganar el premio más prestigioso de la industria cinematográfica. Y es que después de Titanic volvió a dejar actuaciones memorables que se quedaron sin reconocimiento, siendo hasta 2016 que se hizo con la estatuilla dorada de los Óscar.



