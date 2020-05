Lo más relevante del 26 de mayo: entrampadas las negociaciones entre GOES y Asamblea por temas puntuales

5

Aunque anteriormente el Ministerio de Educación había hablado de la posibilidad de no aplicar la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) en 2020, por la emergencia sanitaria que vive el país, este martes, la ministra Carla Hananía dejó entrever que eso ya no es una opción. “Si no evaluamos, estaríamos negando el esfuerzo que hemos hecho”, dijo.

El Ministerio de Educación todavía no tiene claro cómo y cuándo realizará la prueba, que estaba programada para finales de octubre. Sin embargo, sí asegura que la evaluación no puede hacerse como siempre se ha hecho, por razones obvias, y que deberá tener otras características. Deberá hacerse considerando la forma en que los estudiantes están recibiendo los conocimientos actualmente.

