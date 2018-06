¡Looks osados e intrépidos! En la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards 2018 

El paso de los actores de pequeña y gran pantalla por la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards 2018 estuvo repleta de atuendos audaces y estilismo marcado.

Este lunes por la noche se transmitirán los MTV Movie and TV Awards 2018, pero la ceremonia se grabó el fin de semana pasado, así que mientras no se conoce a los galardonados, podrás apreciar los looks de las celebridades del cine y la televisión que estuvieron presentes en el Barker Hangar, Santa Mónica, California.