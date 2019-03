Los siete casos que pesan contra Mauricio Funes

6

El fiscal general Raúl Melara anunció el pasado 12 de febrero que ordenó abrir una investigación sobre la posible compra de diputados durante la presidencia de Funes.

La investigación se inició luego de que la revista Factum divulgó unos audios en los que se escucha supuestamente a Funes hablando con Miguel Menéndez del pago a diputados para que votaran a conveniencia de Casa Presidencial.

FGR abre investigación contra Funes por compra de diputados

"Ubiquémonos. Yo me tengo que preocupar por los problemas que son fundamentales, por los problemas que se pueden manejar. Hérbert Saca yo sé que es un hombre que, una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Que me vende relojes, que me consigue joyas… Hasta allí", se escucha decir al exmandatario en los audios publicados por la revista.

Mauricio Funes dio $6 millones a Saca para su campaña