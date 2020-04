Los sucesos más importantes del viernes 24 de abril: El plan del gobierno para reactivar la economía salvadoreña

4

Un hombre identificado como Aron Elías Martínez Santos fue capturado por incitación pública de actos de terrorismo, apología del delito y casos especiales de amenazas, informó este viernes la Fiscalía General de la República.

Martínez publicó el martes (21.05.2020) un video en el que lanza amenazas contra los opositores del presidente Nayib Bukele y dice que hay otras 60 personas fuertemente armadas que se ponen a las órdenes del mandatario, a quien llamó su "comandante".

"No soy de una banda. No soy policía. No soy soldado. No soy vigilante. Yo soy guardaespaldas y le quiero decir este comunicado a los que quieren levantar a la gente en contra del presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, ahí estamos comandante. Soy un guardaespaldas que tiene de la mano como a 60 cabrones fuertemente armados. Estamos a la orden, mi comandante", dice.

LEA LA NOTICIA COMPLETA