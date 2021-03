MOP contrató a empresa que provocó goteras y charcos en la UCI del Hospital El Salvador

El 1 de diciembre de 2020, el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera confirmó a la Corte de Cuentas de la República (CCR) la existencia de fallas en el proyecto de instalación del sistema de aires acondicionados del Hospital El Salvador (HES). Estas fallas, originadas en septiembre en la unidad de cuidados intensivos (UCI), para el 17 de octubre ya se habían extendido a otras áreas del hospital. Médicos, técnicos y el jefe de mantenimiento del HES reportaban goteras, cielos falsos caídos, charcos. Una "inundación", llegaron a decir algunos doctores.

El hospital fue inaugurado el 21 de junio de 2020 por el presidente Nayib Bukele y presentado como un hospital de primer mundo, de “primer nivel”, como el “más grande de Latinoamérica”. Cinco meses más tarde, el ministro MOP confirmó que al menos en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, el HES se alejó por mucho de la imagen que ofrecía el Gobierno a través de la propaganda en redes sociales.

En un escrito dirigido a la Unidad de Auditoría 5 de la CCR con referencia DMOPT-800-301/11/2020, Herrera aseguró que había “procedido conforme a la ley” para solucionar esos problemas y para entenderse con la empresa que incumplió un contrato de $1.4 millones: Grupo ENOBRA S.A. de C.V. Sin embargo, los auditores no encontraron evidencia de ello. Lo que sí encontraron fueron más irregularidades en las actuaciones de Herrera, del MOP y en el contrato DL593-005/2020 a favor de ENOBRA. En el examen especial, los auditores también citan a un funcionario del Ministerio de Salud.

Ese funcionario asegura que ENOBRA fue recomendada y validada por Casa Presidencial. LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una reacción de la Presidencia a través del secretario de prensa Ernesto Sanabria. Él se comprometió a tramitar una respuesta en la mañana del domingo 14 de marzo, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta positiva a la solicitud de este periódico.

Un hospital lleno de goteras

Además de una "humedad excesiva" en el cielo falso del área UCI, "problemas graves" de condensación, goteras y fallas eléctricas, los auditores también detectaron que para el 30 de septiembre no había evidencias de que Obras Públicas hubiese actuado. “No existía evidencia de que (las fallas) hayan sido subsanadas”, confirma un informe del “examen especial” de la Unidad 5.

Esa falta de acción en contra de la empresa que incumplió no una, sino varias veces el contrato, no varió para finales de octubre. El 23, en un informe enviado por el administrador del contrato a las autoridades de Obras Públicas, este llegó a solicitar una multa contra ENOBRA por más de $350,000. Sin embargo, no hubo respuesta. La Corte de Cuentas lo anota y considera que durante el periodo examinado, la empresa no fue sancionada.

El examen especial realizado al paquete 1 del HES también encontró que los miembros designados para revisar las ofertas no tomaron en cuenta que ENOBRA no contaba con la experiencia ni con el capital necesario para asumir el suministro, instalación y mantenimiento del sistema de aires acondicionados. Y a pesar de esa deficiencia, “recomendaron la contratación directa de esa empresa por un monto de $1,472,960.55”.

Los auditores encontraron dos fallas más: en una, Obras Públicas tuvo que asumir pagos por hasta $988,000 a través de órdenes de compra a otras empresas. Para los auditores eso representa una violación al contrato, que estipulaba el suministro e instalación completa por parte de ENOBRA. En la segunda, señalan que no se supervisó el uso que la empresa hizo del anticipo recibido. “En consecuencia, las arcas del Estado con recursos provenientes del Fopromid (Fondo de emergencia utilizado durante la pandemia por coronavirus), presentan un detrimento por la cantidad de $150,000 por mal uso del anticipo entregado al contratista”, señalan los auditores.

Hasta el 23 de febrero de 2021, la Corte de Cuentas aún mantiene los reparos contra Obras Públicas y los encargados del proyecto de aires acondicionados.

LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una reacción del ministro de Obras Públicas Romeo Herrera, del ministro de Salud Francisco Alabí y del administrador del contrato, Óscar Cabrera, pero al cierre de esta nota no hubo respuestas. La representante legal de la empresa, Violeta Gavidia, en una primera respuesta enviada el jueves 11 de marzo, dijo desconocer las fallas y remitió al encargado del proyecto, Jaime Hándal, un ingeniero y exdiputado del partido Arena. El viernes 12, Gavidia envió una nueva versión: señaló que “los equipos estaban funcionando”.

Hándal asegura que su trabajo no tiene fallas y sugiere que “de haber habido problemas”, estos “pudiesen” haber sido de la empresa que instaló los ductos de aires acondicionados. La CCR, sin embargo, señala las fallas en los trabajos de ENOBRA.

