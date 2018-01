El 3 de enero de 1956 nació Mel Columcille Gerard Gibson, siendo el sexto hijo de 11. Ganador de dos Óscar -mejor director y mejor fotografía por "Corazón valiente"-, Gibson es uno de los creadores más polémicos de la industria de Hollywood.

Actualmente está implicado, como actor, en cuatro proyectos, entre ellos "The Professor and the Madman" y "Dragged Across Concrete" que verán la luz este 2018.

Para celebrar sus 62 años, recopilamos cinco de sus frases más sonadas.