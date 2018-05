NO lleves a tu niño a ver "Deadpool 2": aquí 14 razones (FOTOS)

Si en la sala de cine para ver "Deadpool" (2016) encontraste a niños pequeños, seguro no pasaron muchos minutos para que te dieras cuenta que su presencia allí estaba muy mal. Y si fuiste tú quien los llevó... entiendes mejor que nadie el motivo. ¿Pero qué hay de aquellos que no saben contra qué se enfrentan?

Recordatorio amistoso: "Deadpool 2", esperada secuela producida por 20th Century Fox en base al antihéroe de Marvel, NO es para niños. En Perú no es para menores de 14 años y en Estados Unidos su clasificación es "R" (restringida), pues menores de 16 años no deben verla solos (debe haber un adulto acompañándolos).

"Deadpool" y su secuela son historias violentas, donde la sangre corre como el agua al igual que el lenguaje soez, los chistes de insinuaciones sexuales y escenas de sexo que no quieres que tus hijos vean; a menos que estés dispuesto a tener cierta conversación.

Mientras tanto, aquí una anécdota que cierto usuario de Reddit compartió al ver niños en una función del primer "Deadpool":

"Cuando la vi la otra noche, una abuela y la que parecía ser su nieta de 12 años entraron. Se convirtió en una divertida apuesta sobre qué escena sería la que finalmente las haga salir. Fue la escena de él masturbándose furiosamente. Estuve sorprendido de que llegaran tan lejos."

Dirigida por David Leitch, "Deadpool 2" sigue a Wade Wilson (Ryan Reynolds), peligroso mutante mercenario, mientras intenta hacer algo distinto: ser un héroe. Él debe salvar a un adolescente de Cable (Josh Brolin), cyborg de muy mala actitud.