¡Neosolteras! ¿Eres tú una de ellas? A esto se refiere este término

A mediados de la década de los 90 la escritora y política española Carmen Albroch Bataller acuñó el término “neosoltera”. En su libro “Solas: gozos y sombras de una manera de vivir” lo define como un estilo de vida: “Los profesionales muy calificados, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos y con un alto nivel cultural, un nuevo sector de solteros que disfruta plenamente su soltería y no están dispuestos a cambiarla”.

El no tener ambiciones de pareja, matrimonio o responsabilidades económicas o psicológicas que estén vinculadas con otra persona hacen a esta tendencia tan particular. Y no significa que no haya aspiraciones de maternidad, pero son las neosolteras quienes deciden cómo, cuándo y por qué serán madres.

La psicóloga Renée Grimaldi explica que existen dos variantes fundamentales que distinguen a las neosolteras: la primera es la convicción de serlo, una decisión con firmeza que genera una independencia emocional y madurez muy racional; y la segunda es la libertad de estar sola y no someterse al estrés de una relación en donde se debe dedicar tiempo, consultar o dar explicaciones para la mayoría de las acciones.

Ser soltera es una máxima realización.

Por otra parte, Grimaldi enumera cinco características que distinguen a las neosolteras.