Netflix: 8 series lideradas por mujeres

Las protagonistas femeninas son clave en muchas de las series de Netflix. El papel de ellas ha evolucionado en personalidades más complejas y fuertes. Espacios en el cual se cuentan historias donde las mujeres se apoyan y luchan unidas. Claire Underwood, de House of Cards, Jessica Jones, Piper Chapman de Orange is the new Black o Claire Foy como la reina Isabel II en The Crown, son algunos de los muchos ejemplos de protagonistas en las series de esta plataforma.

Los documentales tampoco se quedan atrás. Son hechos por, para y sobre mujeres que cautivan y arrojan luz sobre algunas de las problemáticas femeninas más relevantes de la historia. En otros destacan mujeres que han sobresalido en deportes, moda y en defensa de los derechos humanos. Simplemente mujeres que inspiran. Tomando en cuenta que hay tantas opciones, te ayudamos a elegir una para esta noche.